Билан похвастался новым домом за 330 миллионов рублей 

Дима Билан , наконец, переехал жить в дом своей мечты. Это огромный особняк в московском поселке Серебряный бор.

Журналисты разузнали, что стоит такой коттедж не менее 4,5 миллиона долларов, что по курсу составляет около 330 миллионов рублей, — информирует 5 Канал

О том, как он рад переезду, Билан сообщил в эфире телепрограммы «Ты не поверишь» на НТВ.

Дима и до этого жил в частном доме, но в окружении не самых лучших соседей. Рядом стояла обычная пятиэтажка, соседи следили за каждым шагом певца, чтобы потом продать сведения в СМИ.

Несколько лет назад в дом забрались воры.

Кроме того, певцу всегда хотелось жить в современном интерьере с панорамными окнами. Теперь он может это себе позволить.

Как ранее писал «Рамблер», в СМИ прошла информация, что жизни 38-летнего Димы Билана грядут серьёзные перемены.

Популярный певец якобы готовится стать папой. Ребёнок должен появиться на свет в ближайшее время в одной из элитных столичных клиник.