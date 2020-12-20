Билан похвастался новым домом за 330 миллионов рублей 

Дима Билан, наконец, переехал жить в дом своей мечты. Это огромный особняк в московском поселке Серебряный бор.
Журналисты разузнали, что стоит такой коттедж не менее 4,5 миллиона долларов, что по курсу составляет около 330 миллионов рублей, — информирует 5 Канал
О том, как он рад переезду, Билан сообщил в эфире телепрограммы «Ты не поверишь» на НТВ.
Дима и до этого жил в частном доме, но в окружении не самых лучших соседей. Рядом стояла обычная пятиэтажка, соседи следили за каждым шагом певца, чтобы потом продать сведения в СМИ.
Несколько лет назад в дом забрались воры.
Кроме того, певцу всегда хотелось жить в современном интерьере с панорамными окнами. Теперь он может это себе позволить.
Как ранее писал «Рамблер», в СМИ прошла информация, что жизни 38-летнего Димы Билана грядут серьёзные перемены.
Популярный певец якобы готовится стать папой. Ребёнок должен появиться на свет в ближайшее время в одной из элитных столичных клиник.
Билан, как и Киркоров с Лазаревым, прибегнул к услугам суррогатной матери. Как рассказал источник из близкого окружения Димы Билана, ребенок должен родиться до Нового года.