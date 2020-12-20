Шнуров попробовал оправдаться за вопрос Путину 

Эпатажный лидер группировки «Ленинград», подавшийся во власть, буквально за пару минут потерял целую армию поклонников, неудачно выступив с вопросом президенту России Владимиру Путину.
Сеть буквально пестрит от комментариев разочаровавшихся в своем кумире фанатов, от гневных постов бывших и нынешних коллег.
Вряд ли Шнуров ожидал подобного провала. Скорее всего реакция публики была для него неожиданной и тем сильнее неприятной.
И, несмотря на то, что Сергей уже несколько раз говорил, что стал «белым и пушистым», перестал писать ядовитые стишки, а ругаться матом ему и вовсе запретил сам президент, ему пришлось оправдываться.
Так в его инстаграме появился новый стих. Про себя, любимого. Насыщенный обсценной лексикой.
«Слава, как *** у меня не померкла,
Баламучу, до кучи, говна водоем.
Алкоголик, тупой и пустой, как ведерко,
Я по-прежнему шатко стою на своем.
Не собьет меня ветер с маршрута моева:
Нет покоя коллегам, впал в ступор народ.
Я *** вопросом, всем сделал ***!
Кто теперь самый главный моральный урод?»
Однако публика прочитала — и не впечатлилась.
«Перешнуровался», «Что же ты, фраер, сдал назад?», «Опозорился знатно», «Говорят, что Шнур ненастоящий!».
Как ранее писал «Рамблер», Шнуров, акцентировав внимание на потрясения в 2020 году, поинтересовался у президента РФ на пресс-конференции, как простому русскому человеку описывать ситуацию без мата.