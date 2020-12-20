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Москва

Бородина пригрозила предателям телестройки кармическим наказанием 

Ирина Лебедева 1 час назад
Бородина пригрозила предателям кармическим наказанием
Фото: Instagram
Ксения Бородина в сторис инстаграма рассказала о своих мыслях по поводу ситуации с возможным закрытием телепроекта «Дом-2».
Телеведущая возмущена поведением людей, ранее имевших отношение к телестройке и имевших от этого доход и прочие бонусы, а теперь злорадно поливающих проект грязью.
Ксения напророчила им кармическое наказание. Которое обязательно всех настигнет.

«Ну, вы, конечно, жалкие людишки, я вам серьезно говорю. Карма — это такое дело, ребятки. Она прилетает так, что не успеешь заметить».

Неназываемые Бородиной предатели телепроекта, по мнению девушки, стали популярными исключительно благодаря «Дому-2».

«Вы кем были? Что бы вы из себя представляли, если б ваши эскортные рожи не показывали по телевизору? Вместо того, чтоб сказать спасибо, они хайпятся на этой истории. Какое же вы гнилье! Вы же больше ничего не добились в жизни!» — резюмировала Ксения.

Как ранее писал «Рамблер», Ксения Бородина обратилась к подписчикам своего блога в Instagram, рассказав, что 20 лет жизни отдала любимой работе.
Звезда отметила, что скандальная телестройка вызывала любовь и ненависть телезрителей, но никого не оставляла равнодушным.
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Шоу-бизнес , Ксения Бородина
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