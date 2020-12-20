Басков выдал тайну Королевой 

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Зафиксировали кадры звездного веселья журналисты «Московского комсомольца».

Звезды сидели рядком, а Басков прокомментировал застолье:

«Ну у нас тут и компашка новогодняя: разведенка и Сашка».

Наташа Королева тут же в шутку стукнула Николая по голове.

Сейчас этого видео в сторис Баскова уже нет. Может быть, певец действительно выдал тайну Королевой?

Как ранее писал «Рамблер», некоторое время назад Николай Басков в числе других звезд шоу-бизнеса пытался получить от государства финансовую помощь на фоне потери заработков из-за отсутствия возможности выступать.

Оказывается, на него работает большой коллектив — 38 человек. И, конечно, звезда хочет сохранить штат своих проверенных сотрудников.