Вдова и дочь Баталова заразились коронавирусом

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова и ее тяжелобольная дочь заразились COVID-19. Об этом сообщила официальный представитель семьи Юлия Антонова.

Она отметила, что из-за болезни женщин под угрозой оказалась сделка по возврату имущества Баталова Леонтенко, незаконно присвоенного актрисой Натальей Дрожжиной и ее мужем Михаилом Цивиным. Опасаясь инфицировать кого-нибудь еще, вдова артиста отказалась идти на «очную ставку» к нотариусу.

Однако, по словам Антоновой, позже выяснилось, что присутствие обеих сторон для оформления документов не обязательно. Участники спора смогут подписать документы в любой назначенный день, не встречаясь.

Также представительница семьи Баталовых отметила, что ее клиенты давно простили подозреваемых в аферах с имуществом Цивина и Дрожжину и хотят просто спокойно получить свое имущество назад.

— Но это преступление публичное. Забрать заявление невозможно в силу закона. Даже после добровольного возмещения вреда уголовное преследование не прекращается, — подчеркнула Антонова, передает издание Teleprogramma.pro.