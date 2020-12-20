Миро описала перспективы «тунеядцев» из «Дома-2»

Тема закрытия скандального телепроекта вовсю обсуждается в СМИ и социальных сетях. Эпатажный блогер Лена Миро , конечно, в стороне не осталась.

«Что будут жрать тунеядцы? На что будут жить десятки голодных, но ярких провинциалов дальше?» — спросила она у подписчиков.

Миро справедливо заметила, что практически ни у кого нет нормальной профессии, зато есть подмоченная репутация и привычка к хорошей жизни.

Даже у Бузовой и Бородиной будут сложности из-за потери заработка, а что остается рядовым участникам проекта?

По словам блогера, удержаться на плаву удалость только Виктории Боне

«Чем могут прокормить себя бывшие участники, можно увидеть на примере Бони. Хочу похвалить ее — она единственная, кто смог остаться на плаву после ухода. Способны ли нынешние участники быть такими, как Боня? Очевидно, нет».

Миро рассуждает, куда могли бы пристроиться работать «тунеядцы эфира». Среди возможных вариантов — автосервис, бригада каменщиков, бордель…

Сарказма Миро не занимать. Комментаторы же смотрят на ситуацию проще.

«Да мало ли куда можно пойти? Вон курсы мастера маникюра пусть закончат. Коучи замутят какие-нибудь. Блог в ЖЖ заведут. Или на Дзене. И — вперед. Не сдохнут», «Полезут в кино), в сопливые российские сериалы. Быть в телевизоре у всех на виду — это уже диагноз. И без этого они не проживут. Пойдут на все ток шоу, какие есть. Будут "экспертами" на шоу у Леры Кудрявцевой».

Как ранее писал «Рамблер», СМИ сообщали, что популярная телестройка закрывается. Причина — низкие рейтинги и отказ рекламодателей сотрудничать с проектом.

Однако еще обсуждается переход «Дома-2» на новый телеканал.