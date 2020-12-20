Волочкова рассказала, что собиралась ухаживать за Гафтом 

Неожиданную информацию озвучила Анастасия Волочкова в телеэфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

По ее словам, четыре года назад она близко познакомилась с ныне покойным Валентином Гафтом . Народный артист водил Анастасию по ресторанам и обещал помощь в карьере.

«Когда мы познакомились, он жил один. Его люди не были с ним рядом. Мы впервые встретились четыре года назад. Мы с ним сходили в ресторан на бокальчик вина. Я стала читать монолог, и он сказал, что у меня хорошие данные. Пообещал помочь», — цитирует слова королевы шпагатов Экспресс Газета.

Анастасия заявила, что уже тогда Валентин Иосифович предвидел, что его родня будет делить наследство со скандалами и называл многих родственников «недобропорядочными людьми».

Волочкова хотела поухаживать за Гафтом, устроить его быт — звезда упомянула, что собиралась купить пожилому актеру ортопедический матрас, постельное белье, плед, — но якобы родственники встали стеной. И ей пришлось отойти в сторону.

«Он рассказывал, что его родственники недобропорядочные люди. Им всем нужны были только его деньги. Говорил, что до него никому нет дела. Я хотела подарить ему ортопедический матрас, но близкие узнали и сказали, что им этого не нужно. Все были в кипише. Волочкова, убирайте ее».

Как ранее сообщал «Рамблер», скандально известная балерина стала новым героем популярной передачи, в которой откровенно рассказала о личной жизни.

В частности, она объяснила, почему живет раздельно с единственным ребенком — дочкой Ариадной.