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Москва

Гузеева осудила обобранных мошенниками поклонниц 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
Гузеева осудила обобранных мошенниками поклонниц
Фото: РИА Новости
Телеведущая Лариса Гузеева не стала сочувствовать женщине, которую обманули мошенники, выставившие в сети фальшивый аккаунт с фальшивым конкурсом.
Жительница Оренбурга увидела в интернете страницу, где было размещено объявление о конкурсе. На записи была сама Гузеева (ее мошенники просто скопировали), дама не проверила ни подлинность страницы, ни ссылки, но ухитрилась сделать несколько денежных переводов.
После того, как стало ясно, что никаких ценных подарков не предвидится полиция возбудила дело о мошенничестве.
Но появились претензии и к самой артистке — ее упрекнули в том, что к участию в конкурсе на видео призывала она лично.
Гузеева ответила, что она многажды предупреждала своих подписчиков об осторожности. И что только они сами могут за себя отвечать, но уж никак не она.

«Друзья мои, я только из утюга вас не предупреждаю: у меня одна официальная страница в Инстаграм и больше меня нигде нет. ФБ только для друзей. Вы зачем с левых страниц участвуете в левых конкурсах, а потом строчите мне жалобы в личные сообщения? Отвечайте за свои необдуманные поступки сами. Не ведитесь на проходимцев! Я отвечаю только за себя».

Большинство фолловеров Ларису поддержали.

«Разводить будут тех, у кого сильные искушения, и слабые духом! У которых бабло на первом месте. Вы пожинаете то, что сами же и сеете. А потом ищите виноватых. А вина сидит в вас и только в вас»;«Можете не объяснять им, такие все равно не услышат. Они идут туда, куда сами хотят, им нравится обманываться».

Как ранее сообщал «Рамблер», зрители раскритиковали телешоу «Давай поженимся!», отметив, что за 12 лет существования программы ведущие превратились в «бабищ».
По мнению бывших поклонников шоу, программа сегодня напоминает «ярмарку фриков и эскортниц», пропагандирующую «пошлость и бесстыдство».
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Шоу-бизнес , Лариса Гузеева
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