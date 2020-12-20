Петросян утверждает, что не обращает внимания на злые сплетни 

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Семейные дела Евгения Петросяна держатся в повестке дня у хейтеров уже более двух лет.

Началось все со слухов об интрижке юмориста с молодой помощницей.

Далее дровишек в костер интересов публики подкинул его развод с Еленой Степаненко (30 лет совместной жизни все-таки).

Потом пошло -поехало: раздел имущества, новый брак, нестандартная манера супруги одеваться, рождение ребенка.

Особенно не полюбилась публике молодая супруга пожилого артиста. Татьяна Брухунова не успевает чистит свой аккаунт в социальной сети от критических замечаний.

Сам же Евгений Ваганович утверждает, что не обращает внимания на сетевых пираний.

«Не принимаю слухи о семье на свой счет, в них много вымысла», цитирует слова юмориста СтарХит.

Как ранее писал «Рамблер», в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» Петросян заявил, что Джигарханян умирал «в адских болях».

Петросян подчеркнул, что рассказал об этом, так как его волновала судьба артиста и возмущало «безобразие на ТВ», когда журналисты «потрошат личную жизнь уважаемого человека».