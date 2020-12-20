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Москва

Навка пришла к выводу, что Америка деградировала 

Просто Про Спорт 12 минут назад
Навка заявила о деградировавшей Америке
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала положение Соединенных Штатов Америки, признав, что они сильно деградировали в своем развитии.

«Сейчас весь мир следит за этой Америкой несчастной. Страна в какой-то степени даже деградировала. Грязные улицы. Я говорю сейчас больше про Нью-Йорк и Нью-Джерси, где сама была», — сказала Татьяна.

Раньше Навка заявила, что «вся Европа сидит на допинге». При этом сама она не слышала, чтобы кто-либо из фигуристов принимал запрещенные вещества.
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Шоу-бизнес , Татьяна Навка , Нью-Йорк , США
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