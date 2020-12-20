Киркоров объяснил увольнение домработницы

Российский певец Филипп Киркоров объяснил увольнение своей домработницы Людмилы Дородновой около полугода назад после 30 лет работы. Об этом он рассказал изданию Дни.ру.

«Я ее не увольнял. Просто она уже в таком возрасте, что просто не имею права заставлять ее летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются», — объяснил исполнитель причину расставания с 80-летней Дородновой. Он уточнил, что дал ей «очень приличную сумму денег» в качестве выходного пособия. «На ближайшие десять лет эти деньги обеспечат ей хорошую жизнь», — пояснил Киркоров.

По его словам, после увольнения с бывшей домработницей он не виделся, поскольку «сейчас сложная ситуация с коронавирусом, и людям после 70 выходить на улицу нельзя». Певец предположил, что у Дородновой «прекрасная жизнь и есть с кем общаться — есть племянницы, подружки».

Киркоров добавил, что пока не намерен нанимать новую прислугу, так как избирателен и почти никого не пускает «в свой мир».

«Когда вокруг все предают и продают, попасть ко мне в команду или в число друзей почти нереально», — объяснил артист.

По этой причине он предпочитает пользоваться проверенными связями. Кроме того, домашней прислуги у него немного, а те, кто работают на него, — «синтетического плана, могут самые разные задачи исполнять». Также певец пожаловался, что из-за непростой экономической ситуации не может «развернуться так, как хотел бы».