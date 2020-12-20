Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Киркоров объяснил увольнение домработницы после 30 лет работы 

Lenta.ru 16 минут назад
Киркоров объяснил увольнение домработницы
Фото: Instagram
Российский певец Филипп Киркоров объяснил увольнение своей домработницы Людмилы Дородновой около полугода назад после 30 лет работы. Об этом он рассказал изданию Дни.ру.

«Я ее не увольнял. Просто она уже в таком возрасте, что просто не имею права заставлять ее летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются», — объяснил исполнитель причину расставания с 80-летней Дородновой. Он уточнил, что дал ей «очень приличную сумму денег» в качестве выходного пособия. «На ближайшие десять лет эти деньги обеспечат ей хорошую жизнь», — пояснил Киркоров.

По его словам, после увольнения с бывшей домработницей он не виделся, поскольку «сейчас сложная ситуация с коронавирусом, и людям после 70 выходить на улицу нельзя». Певец предположил, что у Дородновой «прекрасная жизнь и есть с кем общаться — есть племянницы, подружки».
Киркоров добавил, что пока не намерен нанимать новую прислугу, так как избирателен и почти никого не пускает «в свой мир».

«Когда вокруг все предают и продают, попасть ко мне в команду или в число друзей почти нереально», — объяснил артист.

По этой причине он предпочитает пользоваться проверенными связями. Кроме того, домашней прислуги у него немного, а те, кто работают на него, — «синтетического плана, могут самые разные задачи исполнять». Также певец пожаловался, что из-за непростой экономической ситуации не может «развернуться так, как хотел бы».
Ранее бывшая домработница Киркорова Людмила Дороднова в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ назвала причиной своего увольнения обиду певца. «Просто он за что-то обиделся на меня и сказал: поезжай к себе. Вот и все», — сообщила пенсионерка. При этом она отметила, что между ними не было прямых конфликтов, и она относится к артисту как к родному ребенку, а со своими задачами справлялась.
Видео дня. Дом-2 закрывается - последний выпуск выйдет 30 декабря
Последние новости
Биолог описала способность коронавируса поражать мозг Биолог описала способность коронавируса поражать мозг Зеленский пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину Зеленский пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину Врачи назвали характерные для коронавируса особенности кашля Врачи назвали характерные для коронавируса особенности кашля
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео победы Головкина
00:41
Опубликовано видео победы Головкина
США
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
00:49
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
В мире
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
00:03
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
00:31
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
Технологии
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
01:23
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
Происшествия
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
00:23
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
Происшествия
Погоня с перестрелкой в Подмосковье попала на видео
00:30
Погоня с перестрелкой в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Облава на работавший ночью московский бар попала на видео
00:57
Облава на работавший ночью московский бар попала на видео
Новости Москвы
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
00:30
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
США
Крупный пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве попал на видео
00:09
Крупный пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение