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Волочкова продаст свои астраханские квартиры ради создания собственного творческого центра 

Teleprogramma.pro 48 минут назад
Волочкова продает свои астраханские квартиры
Фото: globallookpress.com
Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что испытывает в последнее время определенные финансовые трудности. Анастасия Волочкова.

«У меня расходы очень большие. Красивое имущество надо содержать. Надо платить зарплаты людям. Мне сейчас тяжело. Есть у меня, конечно, кое-какие сбережения, но это не то, на что можно рассчитывать в будущем. Деньги утекают. Приход совсем не такой, сколько составляет расходная часть».

Как отметила Анастасия Волочкова, она планирует хорошо заработать на продаже своих двадцати астраханских квартир. Площадь каждой составляет от 50 до 150 метров. «Одну квартиру обязательно оставлю себе. Я хочу в будущем создать собственный творческий центр, поэтому и продаю недвижимость», — заметила балерина.
Напомним, что квартиры Анастасии Волочковой достались от бывшего мужа бизнесмена Игоря Вдовина, с которым она сейчас в крайне натянутых отношениях. Именно его компания выступала застройщиком дома в Астрахани. Смотрите также:
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Игорь Вдовин , Анастасия Волочкова , НТВ , Астраханская Область , Астрахань
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