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Москва

Жорин сообщил, что Алибасову надоело жить 

Ирина Лебедева 28 минут назад
Жорин сообщил, что Алибасов интересуется, как лучше покончить с собой
Фото: РИА Новости
Сергей Жорин, звездный адвокат, представляющий, в том числе, и интересы Бари Алибасова, рассказал, что его подопечный интересуется возможными способами самоубийства.

«Позвонил Алибасов. Спросил, как лучше покончить с собой. Говорит, устал жить», — написал Жорин в Twitter.

Судя по комментариям к посту адвоката, Бари Алибасов рассчитывать на сочувствие публики уже не может.
Ему припомнили историю с «Кротом», а также предложили совершить суицид прямо на шоу Малахова.

«Крота ему», «Вешается пусть», «У Малахова. В прямом эфире».

Полюбопытствовали и у Жорина:

«И каков был Ваш совет в качестве юриста?»

«Пока не вернёт долг — чтоб даже думать не смел!» — ответил адвокат.

Как ранее писал «Рамблер», после всех последних перипетий известный продюсер Бари Алибасов окончательно разочаровался в своих родственниках, близком окружении и принял решение оставить наследство своему домашнему питомцу — обезьяне Маше.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Жорин , Бари Алибасов
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