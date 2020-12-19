Жорин сообщил, что Алибасов интересуется, как лучше покончить с собой

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«Позвонил Алибасов. Спросил, как лучше покончить с собой. Говорит, устал жить», — написал Жорин в Twitter.

Судя по комментариям к посту адвоката, Бари Алибасов рассчитывать на сочувствие публики уже не может.

Ему припомнили историю с «Кротом», а также предложили совершить суицид прямо на шоу Малахова.

«Крота ему», «Вешается пусть», «У Малахова. В прямом эфире».

Полюбопытствовали и у Жорина:

«И каков был Ваш совет в качестве юриста?»

«Пока не вернёт долг — чтоб даже думать не смел!» — ответил адвокат.