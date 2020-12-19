Жорин сообщил, что Алибасов интересуется, как лучше покончить с собой

Сергей Жорин, звездный адвокат, представляющий, в том числе, и интересы Бари Алибасова, рассказал, что его подопечный интересуется возможными способами самоубийства.
«Позвонил Алибасов. Спросил, как лучше покончить с собой. Говорит, устал жить», — написал Жорин в Twitter.
Судя по комментариям к посту адвоката, Бари Алибасов рассчитывать на сочувствие публики уже не может.
Ему припомнили историю с «Кротом», а также предложили совершить суицид прямо на шоу Малахова.
«Крота ему», «Вешается пусть», «У Малахова. В прямом эфире».
Полюбопытствовали и у Жорина:
«И каков был Ваш совет в качестве юриста?»
«Пока не вернёт долг — чтоб даже думать не смел!» — ответил адвокат.
Как ранее писал «Рамблер», после всех последних перипетий известный продюсер Бари Алибасов окончательно разочаровался в своих родственниках, близком окружении и принял решение оставить наследство своему домашнему питомцу — обезьяне Маше.