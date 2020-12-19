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Москва

В сети обсуждают, как Тодоренко удалость попасть на Бали 

Ирина Лебедева 37 минут назад
В сети обсуждают, как Тодоренко удалость попасть на Бали
Фото: Instagram
Регина Тодоренко с сыном отдыхает на Бали. В инстаграме она выложила красивую фотографию — песок, пальмы, солнце…
Телеведущей очень нравятся и гостиница, и пляж, и погода, и остров в целом. Своими радостными впечатлениями, а также снимками она делится с подписчиками.
Но фолловер нынче зорок и дотошен. Трогательные семейные фотографии, конечно, были удостоены похвалы.
Однако подписчиков заинтересовал вопрос: каким образом удалось попасть в закрытый из-за пандемии коронавируса для туристов анклав?
Как оказалось, это возможно. И даже кое-кто из подписчиков только что оттуда приехал и поделился информацией.
Правда, это очень дорогое удовольствие — нужно оформлять бизнес-визу, плюс определенный пакет документов. И лететь через Стамбул или Дубаи.
Без учета гостиницы и прочих расходов на жизнь, только за дорогу придется выложить несколько сотен тысяч рублей на человека. Ну и получить бизнес-визу можно не каждому.
Как ранее писал «Рамблер», весной Тодоренко назвала женщин, которые публично обвиняют своих мужей в домашнем насилии, психически больными, и посоветовала им перед этим задаваться вопросами, почему их бьют, и что они сделали, чтобы их не били.
Общественность раскритиковала ее за это.
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Шоу-бизнес , Регина Тодоренко
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