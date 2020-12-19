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Москва

«Машина времени» переадресовала претензии организаторам концерта 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Машина времени» переадресовала претензии организаторам
Фото: РИА Новости
После того, как в сети появилось видео закрытой вечеринки по случаю дня рождения известного уральского бизнесмена, где выступала группа «Машина времени», во всемирной паутине поднялся шум.
Андрея Макаревича и его коллектив стали обвинять в нарушении карантинных правил. На записи было четко видно, что публика в зале — без перчаток и масок, а о социальной дистанции никто и не вспоминает.
Антон Чернин, пресс-секретарь группы, заявил, что вопросы следует задавать организаторам, а не музыкантам.

"Музыканты группы "Машина времени" выполняли необходимые требования. Вопрос относительно соблюдения мер безопасности зрителями в зале не к группе, а к самим зрителям и организаторам", — сказал он РИА Новости.

Как ранее писал «Рамблер», музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что не планирует заниматься новой для себя деятельностью и становиться политиком.
Видео дня. Дом-2 закрывается - последний выпуск выйдет 30 декабря
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Андрей Макаревич , Антон Чернин , Дмитрий Гордон , РИА Новости
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