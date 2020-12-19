«Машина времени» переадресовала претензии организаторам

После того, как в сети появилось видео закрытой вечеринки по случаю дня рождения известного уральского бизнесмена, где выступала группа «Машина времени», во всемирной паутине поднялся шум.
Андрея Макаревича и его коллектив стали обвинять в нарушении карантинных правил. На записи было четко видно, что публика в зале — без перчаток и масок, а о социальной дистанции никто и не вспоминает.
Антон Чернин, пресс-секретарь группы, заявил, что вопросы следует задавать организаторам, а не музыкантам.
"Музыканты группы "Машина времени" выполняли необходимые требования. Вопрос относительно соблюдения мер безопасности зрителями в зале не к группе, а к самим зрителям и организаторам", — сказал он РИА Новости.
Как ранее писал «Рамблер», музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что не планирует заниматься новой для себя деятельностью и становиться политиком.