Шнуров рассказал, как на него повлиял разговор с Путиным 

В эфире телепроекта «Голос» Сергей Шнуров , изменения в характере которого сейчас активно обсуждают в соцсетях, рассказал, что президент России научил его быть сдержанным.

Лидер группировки «Ленинград» заявил, что его «критическая сторона» перестала быть актуальна, а также он теперь будет заменять обсценную лексику на нейтральную.

В свете этого он неожиданно аккуратно высказался о команде своего недавнего неприятеля — Басты.

«Не могу я ничего сказать плохого, может быть к вашей радости, а может быть, и к вашей грусти. Как меня вчера научил Владимир Владимирович Путин заменять матерные слова словом редиска, это было „редиска“», — цитирует слова музыканта Экспресс Газета.

Как ранее писал «Рамблер», Шнуров, акцентировав внимание на потрясения в 2020 году, поинтересовался у президента РФ на пресс-конференции, как простому русскому человеку описывать ситуацию без мата.

Путин посоветовал обратиться к опыту советского кинематографа.

В пример он привел эпизод из комедии «Джентльмены удачи», когда главный герой, которому на ногу свалилась батарея, сдерживая себя, произносит «Редиска».