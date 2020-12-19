Кадони объявил, что «Дом-2» продолжит работу 

Влад Кадони постарался успокоить поклонников телешоу «Дом-2», огорченных новостью о закрытии проекта.

Он уверил их, что шоу не закрылось, а лишь только поменяло адрес. Кадони сравнил эту ситуацию с переездом из квартиры в квартиру

«Я не расстаюсь с проектом. Я расстаюсь с каналом. Мне грустно, честно вам скажу. Мне тоже было грустно, когда я переезжал из одной квартиры на другую. Я тоже стоял, смотрел и думал: «Боже мой, я в этой квартире столько лет прожил!» Потом переезжал в другую, через какой-то промежуток времени меня отпускало. Я очень трепетно и с душевной теплотой вспоминаю ту старую жилплощадь, в которой жил. Но это было закономерно, естественно. Поэтому сейчас есть ощущение грусти, но оно пройдет», — приводит слова ведущего СтарХит.

Как ранее писал «Рамблер», СМИ сообщали, что популярная телестройка закрывается. Причина — низкие рейтинги и отказ рекламодателей сотрудничать с проектом.

Однако ещё обсуждается переход «Дома-2» на новый телеканал.