Бородиной предрекли развод 

Все новости на карте

Тема закрытия проекта «Дом-2» продолжает обсуждаться в социальных сетях и СМИ.

Скандальный блогер Лена Миро в стороне не осталась. Более того. Она попыталась спрогнозировать далеко идущие последствия этой ситуации. В частности, в плане человеческих судеб.

Причина банальна — после ликвидации телестройки доходы Бородиной резко упадут. А супруги привыкли вести роскошный образ жизни.

Блогер считает, что первым не выдержит «дрессировщик кота Шантика» — так пренебрежительно она называет Омарова.

«Кто будет кормить дрессировщика кота Шантика? Кто купит ему баночку протеина, новые часики, курточку? Машинку, в конце концов!» — ехидно интересуется Лена.

Миро уверена, что Омаров убиваться ради семьи не станет. А будет приглядывать отходные пути.

«Ему нужна денежка. А с денежкой отныне будет туго. В общем, предсказываю скорый развод», — уверена она.

Впрочем, Миро все же советует Курбану не принимать поспешных решений. Она считает, что Бородина настолько боится остаться одна, что вывернется вон из кожи, но что-то придумает.

Блогер советует Ксении взять пример с Бузовой и переквалифицироваться в певицы.

«Жена у тебя так сильно *** остаться без мужика, что пойдет на все, чтобы сохранить вашу семью йогуртов. Дай ей время…. А Ксения уж постарается. Притаись и не спеши сбрасывать жену со счетов и бежать к новой миске с кормом. Это всегда успеется».

Как ранее писал «Рамблер», 17 декабря руководство компании-производителя реалити Solaris Promo Production устроило собрание, на котором было объявлено о закрытии телестройки.

График съемок расписан только до конца декабря.

Ксения Бородина обратилась к подписчикам своего блога в Insyagram, рассказав, что 20 лет жизни отдала любимой работе.

Звезда отметила, что скандальная телестройка вызывала любовь и ненависть телезрителей, но никого не оставляла равнодушными.