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Москва

Ротару продаёт отель в Крыму за €25 млн 

News.ru и ещё 1 19 минут назад
Ротару продает отель в Крыму
Фото: globallookpress.com
София Ротару на фоне кризиса шоу-бизнеса из-за пандемии коронавируса решилась продать отель в Крыму. В общедоступных источниках объявления о продаже элитной гостиницы «София» в Ялте нет.
Как выяснили журналисты «Ты не поверишь!» телеканала НТВ, «хуторянка» продаёт отель за €25 млн со всем оборудованием и мебелью. Поваром в этом ресторане работает специально приглашённый итальянец по имени Франческо, который лично готовил для Ротару пасту.
В отеле есть личные апартаменты Ротару с любимыми певицей шторами зелёного цвета. Неоправданно высокая цена отеля обусловлена тем, что он принадлежит певице.
Под Ялтой у артистки есть дача, а в центре Киева — четырёхкомнатная квартира. В ней живёт сын Ротару Руслан с женой Светланой. Сама певица проводит время в особняке в пригороде Киева, где у неё есть собственный сад.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица София Ротару, спустя долгое время приехавшая в Москву, после своего выступления на «Песне года» несколько раз жёстко прогнала помощника, который пытался всячески ей угодить.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , София Ротару , НТВ , Киев , Москва , Республика Крым , Ялта
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