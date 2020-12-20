Ротару продает отель в Крыму

София Ротару на фоне кризиса шоу-бизнеса из-за пандемии коронавируса решилась продать отель в Крыму . В общедоступных источниках объявления о продаже элитной гостиницы «София» в Ялте нет.

Как выяснили журналисты «Ты не поверишь!» телеканала НТВ, «хуторянка» продаёт отель за €25 млн со всем оборудованием и мебелью. Поваром в этом ресторане работает специально приглашённый итальянец по имени Франческо, который лично готовил для Ротару пасту.

В отеле есть личные апартаменты Ротару с любимыми певицей шторами зелёного цвета. Неоправданно высокая цена отеля обусловлена тем, что он принадлежит певице.

Под Ялтой у артистки есть дача, а в центре Киева — четырёхкомнатная квартира. В ней живёт сын Ротару Руслан с женой Светланой. Сама певица проводит время в особняке в пригороде Киева, где у неё есть собственный сад.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица София Ротару, спустя долгое время приехавшая в Москву, после своего выступления на «Песне года» несколько раз жёстко прогнала помощника, который пытался всячески ей угодить.