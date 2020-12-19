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Ведущий «Дома-2» пообещал «удивить» продолжением шоу 

РИА Новости и ещё 1 20 минут назад
Ведущий «Дома-2» пообещал «удивить» продолжением шоу
Фото: Instagram
Ведущий реалити-шоу "Дом-2" Влад Кадони прокомментировал решение о прекращении выпусков передачи, пообещав "удивить" продолжением проекта. Соответствующий пост он разместил в Instagram.
Ранее телеканал ТНТ объявил о прекращении показа реалити-шоу. Последний выпуск программы выйдет в эфир 30 декабря.

"Мы расстаемся с ТНТ, но не расстаемся со своей аудиторией. "Дом-2" на ТНТ — это целая эпоха. "Дом-2" — это вечность", — написал телеведущий.

По его словам, "жизнь идет и меняется", а перемены только приводят к лучшему.

"А вот что будет дальше, я пока сказать не могу. Но в новом году "Дом-2" заживет новой жизнью. Никто не умер, не грустите, "Дом-2" не умер! Поверьте, мы умеем удивлять", — добавил Кадони.

Как сообщил гендиректор ТНТ Роман Петренко, место "Дома-2" в эфире телеканала займут пять шоу в формате стендапа. В свою очередь, гендиректор программы "Дом-2" Александр Расторгуев заявил, что проект не закрывается.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Александр Расторгуев , Влад Кадони , Роман Петренко
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