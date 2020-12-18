Боню, Сафина и Михалкова обвинили в ковид-дисседентстве 

Сам Солнцев заявил, что позицию Виктории Бони еще можно понять: одинокая женщина просто пытается привлечь к себе побольше внимания. Зачем это нужно известному теннисисту Марату Сафину, шоумен никак в толк не возьмет. Проанализировав видеозаписи, на которых спортсмен рассуждает о ситуации с коронавирусом, психолог Юлия Карандина заявила, что по всем признакам Сафин верит в то, что говорит. При этом эксперт признала, что не может назвать «ковид-диссидентов» глупыми людьми,

В случае с Никитой Михалковым о глупости не может идти и речь, отметил Солнцев. По его мнению, режиссер ведет некую свою игру «под шестым номером». Главная цель Михалкова — «нас запугать», подчеркнул шоумен. Карандина добавила, что рано или поздно пандемия пойдет на спад, а пока знаменитостям выгодно нагнетать панику.

«Это истерия самая настоящая», — заключила психолог.