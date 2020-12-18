Боню, Сафина и Михалкова обвинили в ковид-дисседентстве 

Виктория Боня, Марат Сафин и Никита Михалков провоцируют панику, постоянно внушая своим подписчикам идею о том, что под прикрытием пандемии коронавируса мировое закулисье пытается поработить человечество. Об этом заявила психолог Юлия Карандина, появившаяся в YouTube-блоге экс-участника «Дома-2» Рустама Солнцева.
Сам Солнцев заявил, что позицию Виктории Бони еще можно понять: одинокая женщина просто пытается привлечь к себе побольше внимания. Зачем это нужно известному теннисисту Марату Сафину, шоумен никак в толк не возьмет. Проанализировав видеозаписи, на которых спортсмен рассуждает о ситуации с коронавирусом, психолог Юлия Карандина заявила, что по всем признакам Сафин верит в то, что говорит. При этом эксперт признала, что не может назвать «ковид-диссидентов» глупыми людьми,
В случае с Никитой Михалковым о глупости не может идти и речь, отметил Солнцев. По его мнению, режиссер ведет некую свою игру «под шестым номером». Главная цель Михалкова — «нас запугать», подчеркнул шоумен. Карандина добавила, что рано или поздно пандемия пойдет на спад, а пока знаменитостям выгодно нагнетать панику.
«Это истерия самая настоящая», — заключила психолог.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Виктория Боня заявила, что с помощью американской вакцины от коронавируса мировое правительство хочет стерилизовать женщин. Речь, по ее словам, идет о препарате, произведенном в США. Она призвала женщин подумать, прежде чем делать американскую прививку, которая «принадлежит конченой Всемирной организации здравоохранения».