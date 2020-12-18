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Москва

Россияне снова обрушились на Тодоренко 

Артём Кульша 1 час назад
Россияне снова обрушились на Тодоренко
Фото: Instagram
Пользователи инстаграма раскритиковали телеведущую Регину Тодоренко за хвастовство.
Вчера Тодоренко опубликовала в этой социальной селфи с сыном в салоне бизнес-класса самолета. В подписи к нему она спросила читателей, не написать ли ей пост о том, как она летает с ребенком. Телеведущая допустила, что эта информация может быть кому-то полезна.
Комментаторы подвергли ее критике за это. Они обратили внимание Тодоренко на то, что подавляющее большинство ее читателей не может позволить себе летать бизнес-классом, а те, кто все-таки летает, едва ли нуждаются в ее советах.

«Ближе к народу надо быть», — посоветовал телеведущей один из пользователей соцсети.

Другой сравнил ее публикацию с фразой «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!», приписываемой королеве Франции Марии-Антуанетте. Впрочем, некоторые комментаторы посоветовали критикам Тодоренко перестать жаловаться на жизнь и начать делать что-то для того, чтобы жить лучше.
Весной, как сообщал «Рамблер», Тодоренко назвала женщин, которые публично обвиняют своих мужей в домашнем насилии, психически больными, и посоветовала им перед этим задаваться вопросами, почему их бьют и что они сделали, чтобы не били. Общественность раскритиковала ее за это.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Регина Тодоренко
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