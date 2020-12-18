Муцениеце: «Парни Айзы знают вкус стручка Гуфа» 

Согласно правилам Comment Out, участник или делает нечто унизительное в студии, или пишет что-то унизительное в инстаграме какой-нибудь знаменитости. Вчера вышел новый эпизод шоу. Его участниками стали Муцениеце и блогер Wylsacom.

В одном из раундов актриса получила задание надеть костюм собаки, встать на четвереньки и ловить вкусняшки, которые бросает дрессировщик. В случае если она не поймала вкусняшку, ее бы били электрошокером. В случае отказа от выполнения этого задания Муцениеце должна была написать певцу Олегу Майами, бойфренду Анохиной, что «только парни Айзы знают, какой на вкус стручок у Гуфа», и поздравить его с прошедшим днем рождения.

«Вот ты знаешь… объективно… объективно… неплохой комментарий! Она действительно знает на вкус стручок Гуфа! И день рождения у него действительно тоже был. Все по делу! Короче, под какой фоткой писать?» — заявила актриса и написала под последней.

Анохина и Гуф, как сообщал «Рамблер», поженились 2008 году, а в 2014-м развелись. В 2010-м у них родился сын Сами. 23 сентября Гуфу исполнился 41 год. Анохина поздравила его с днем рождения в инстаграме, назвав безумно дерьмовым мужем, но по-настоящему отличным бро.