Жена Мартиросяна прокомментировала слухи об изменах мужа

Супруга Гарика Мартиросяна Жанна на своей странице в Instagram впервые прокомментировала слухи о том, что ее муж крутит роман со звездой ТНТ Яной Кошкиной . Жена юмориста жестко высмеяла представителей «желтой прессы».

Жанна Левина-Мартиросян подчеркнула, что журналисты по понятным причинам героями своих сомнительных публикаций всегда выбирают знаменитостей. Это несправедливо, поскольку не очень популярные люди тоже достойны оказаться на страницах «желтой прессы», отметила она. В качестве примера она предложила представителям СМИ написать про свой роман с Яной Кошкиной.

«Я тоже, как и Гарик, видела Яну пару раз на съемках Comedy Club, я тоже никогда с Яной не общалась, поэтому имею полное право тоже быть любовницей Яны Кошкиной», — написала Жанна (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

При этом супруга юмориста заметила, что журналистам трудиться не придется: в старых новостях можно заменить фотографию мужа на её, а вместо фамилии «Мартиросян» подставить «Левина».

«Новость огонь! Тем более, ваши читатели — доверчивые люди, они привыкли, что если, что-то написано, то это правда», — заключила она.

В конце поста жена Мартиросяна развеяла слух о том, что ее муж подарил Кошкиной квартиру в Москве за 20 миллионов рублей и автомобиль Bentley Continental за 14 миллионов рублей. По словам Левиной, и машина, и жилье записаны на нее.

Крик души жены комика прокомментировала сама Яна Кошкина. Она виртуально поаплодировала супруге Мартиросяна и подчеркнула, что «юмор спасет мир».