Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Жена Мартиросяна прокомментировала слухи об изменах мужа с Кошкиной 

Павел Тиунов 1 час назад
Жена Мартиросяна прокомментировала слухи об изменах мужа
Фото: Instagram
Супруга Гарика Мартиросяна Жанна на своей странице в Instagram впервые прокомментировала слухи о том, что ее муж крутит роман со звездой ТНТ Яной Кошкиной. Жена юмориста жестко высмеяла представителей «желтой прессы».
Жанна Левина-Мартиросян подчеркнула, что журналисты по понятным причинам героями своих сомнительных публикаций всегда выбирают знаменитостей. Это несправедливо, поскольку не очень популярные люди тоже достойны оказаться на страницах «желтой прессы», отметила она. В качестве примера она предложила представителям СМИ написать про свой роман с Яной Кошкиной.

«Я тоже, как и Гарик, видела Яну пару раз на съемках Comedy Club, я тоже никогда с Яной не общалась, поэтому имею полное право тоже быть любовницей Яны Кошкиной», — написала Жанна (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

При этом супруга юмориста заметила, что журналистам трудиться не придется: в старых новостях можно заменить фотографию мужа на её, а вместо фамилии «Мартиросян» подставить «Левина».

«Новость огонь! Тем более, ваши читатели — доверчивые люди, они привыкли, что если, что-то написано, то это правда», — заключила она.

В конце поста жена Мартиросяна развеяла слух о том, что ее муж подарил Кошкиной квартиру в Москве за 20 миллионов рублей и автомобиль Bentley Continental за 14 миллионов рублей. По словам Левиной, и машина, и жилье записаны на нее.
Крик души жены комика прокомментировала сама Яна Кошкина. Она виртуально поаплодировала супруге Мартиросяна и подчеркнула, что «юмор спасет мир».
Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Мартиросян , Яна Кошкина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
01:25
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
В мире Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
00:10
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
Происшествия Новости Москвы
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
00:47
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
В мире Общество
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
00:57
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
Происшествия Криминал
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
00:46
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
В мире Происшествия
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
00:08
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение