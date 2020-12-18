Дочь Пугачевой и Галкина восхитила россиян платьем в перьях 

Фан-аккаунт Лизы Галкиной в Instagram опубликовал фото девочки в новом платье со стразами и перьями. Интернет-пользователи сравнили дочь певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина с феей, ангелом и назвали настоящей принцессой.
«Волшебное платье! Для настоящей принцессы!» — написала в комментариях к фото @shishkevichhelen (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Чудесная красавица не оторвать глаз», — согласилась @valen.tina862.
«Сколько же у нее нарядов! Кому потом они уходят, эти платья?» — отметила @remizova7228.
«Все девочки на земле— куколки! (до поры до времени)», — добавила @zhanna.pashina.
Как сообщал «Рамблер», Пугачева вышла замуж за Галкина в 2011 году. Пара воспитывает двойняшек — Лизу и Гарри, рожденных суррогатной матерью.
«СтарХит» писал, что двойняшки Пугачевой посещали элитный детский сад, где обучение стоило около 195 тысяч рублей в месяц. Дети занимались в садике английским, французским, ходили на уроки балета, хорового пения и хореографии. Также с Лизой и Гарри отдельно занимался педагог-француз.
В первый класс дети певицы и телеведущего отправились в 2020 году.