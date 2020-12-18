Дочь Пугачевой и Галкина восхитила россиян платьем в перьях 

Все новости на карте

«Волшебное платье! Для настоящей принцессы!» — написала в комментариях к фото @shishkevichhelen (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Чудесная красавица не оторвать глаз», — согласилась @valen.tina862.

«Сколько же у нее нарядов! Кому потом они уходят, эти платья?» — отметила @remizova7228.

«Все девочки на земле— куколки! (до поры до времени)», — добавила @zhanna.pashina.

Как сообщал «Рамблер», Пугачева вышла замуж за Галкина в 2011 году. Пара воспитывает двойняшек — Лизу и Гарри, рожденных суррогатной матерью.

«СтарХит» писал , что двойняшки Пугачевой посещали элитный детский сад, где обучение стоило около 195 тысяч рублей в месяц. Дети занимались в садике английским, французским, ходили на уроки балета, хорового пения и хореографии. Также с Лизой и Гарри отдельно занимался педагог-француз.

В первый класс дети певицы и телеведущего отправились в 2020 году.