Виктория Боня опровергла информацию о закрытии «Дома-2» 

СМИ назвали сообщение телеканала ТНТ о закрытии «Дома-2» пиар-ходом.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на источники сообщает, что шоу не закроется, а сменит формат.

Эту информацию подтвердила Виктория Боня . Она рассказала, что продюсеры «Дома-2» позвали ее на проект ведущей с февраля.

При этом бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев уверен, что речь идет именно о полном закрытии проекта.

«Да куда новый? Уже все. Я думаю, что у ТНТ достаточно сил закрыть тайм-слоты более качественными продуктами», — сказал Рустам Солнцев изданию «360».

Ранее, как писал «Рамблер», телеканал ТНТ объявил о закрытии шоу «Дома-2», которое выходило в эфир с 2004 года. Директор ТНТ Роман Петренко объяснил закрытие телепроекта острой конкуренцией со стороны социальных сетей и Youtube.

По его словам, чтобы оставаться конкурентоспособным, телеканалу необходимо избавиться от всего лишнего и оставить в эфире «то, что он делает лучше других»: сериалы и юмор.