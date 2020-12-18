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Москва

Виктория Боня опровергла информацию о закрытии «Дома-2» 

Вероника Полынина 20 минут назад
Виктория Боня опровергла информацию о закрытии «Дома-2»
Фото: РИА Новости
СМИ назвали сообщение телеканала ТНТ о закрытии «Дома-2» пиар-ходом.
Телеграм-канал Mash со ссылкой на источники сообщает, что шоу не закроется, а сменит формат.
Эту информацию подтвердила Виктория Боня. Она рассказала, что продюсеры «Дома-2» позвали ее на проект ведущей с февраля.
При этом бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев уверен, что речь идет именно о полном закрытии проекта.

«Да куда новый? Уже все. Я думаю, что у ТНТ достаточно сил закрыть тайм-слоты более качественными продуктами», — сказал Рустам Солнцев изданию «360».

СМИ сообщили о закрытии телепроекта "Дом 2"
Ранее, как писал «Рамблер», телеканал ТНТ объявил о закрытии шоу «Дома-2», которое выходило в эфир с 2004 года. Директор ТНТ Роман Петренко объяснил закрытие телепроекта острой конкуренцией со стороны социальных сетей и Youtube.
По его словам, чтобы оставаться конкурентоспособным, телеканалу необходимо избавиться от всего лишнего и оставить в эфире «то, что он делает лучше других»: сериалы и юмор.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Виктория Боня , Роман Петренко
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