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Москва

«Простите»: Ольга Бузова отреагировала на новости о закрытии проекта «Дом-2» 

Teleprogramma.pro и ещё 6 40 минут назад
Бузова отреагировала на закрытие «Дома-2»
Фото: ТАСС
В эту пятницу стало известно о беспрецедентном решении руководства телеканал ТНТ о закрытии долгожителя экрана — проекта «Дом-2». Финальный эфир шоу телезрители увидят 30 декабря. больше по теме
Из-за закрытия проекта без работы остались его ведущие, ставшие популярными благодаря телестройке.
Ольга Бузова пришла на «Дом-2» буквально через полторы недели после его открытия весной 2004 года, проект стал для нее трамплином в мир шоу-бизнеса. Ольга Бузова сначала была участницей телестройки, а затем стала ее прорабом. Телеведущая одной из первых отреагировала на новости о закрытии «Дома-2». Ольга дала понять, что ей очень тяжело осознавать, что уходит целая эпоха. Она извинилась перед подписчиками за то, что сегодня публикует непривычно мало сторис в Instagram.

«Простите, что меня так мало сегодня», — написала Ольга Бузова.

Ольга Бузова дала понять, что очень переживает.
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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