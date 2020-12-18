Левкин рассказал о выступлениях во время рецидива рака 

«Я просто заклеил все камеры, которые только можно было заклеить, уговорил всех врачей, которых только можно было уговорить и, надев паричок, пошел работать — и отработал 15 концертов. Маруся была глубоко беременна, у нее была работа, была зарплата. Но мы ждали Нику, и надо было встретить ее достойно», — вспоминает он.