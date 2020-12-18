Левкин рассказал о выступлениях во время рецидива рака 

Певец, экс-солист «На-На» Владимир Левкин, которому 17 лет назад диагностировали рак лимфоузлов, в интервью ФАН рассказал о своих выступлениях во время рецидива несколько лет назад.
По его словам, рецидив случился перед Новым годом.
«Я просто заклеил все камеры, которые только можно было заклеить, уговорил всех врачей, которых только можно было уговорить и, надев паричок, пошел работать — и отработал 15 концертов. Маруся была глубоко беременна, у нее была работа, была зарплата. Но мы ждали Нику, и надо было встретить ее достойно», — вспоминает он.
Артист признается, что носил с собой «чемодан шприцов со всякими возможными и невозможными лекарствами».
Сейчас Владимир Левкин с другими звездами 90-х принимает участие в проекте телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение».