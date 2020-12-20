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Москва

«Отблагодарил сполна!»: Киркоров раскрыл причину увольнения домработницы Люси 

Экспресс газета 34 минуты назад
Киркоров уволил служившую ему 30 лет домработницу
Фото: ТАСС
Людмила Дороднова, которую в кругах шоу-бизнеса ласково называют Люсей, считается самой известной домработницей в России. В разные периоды она работала у Клавдии Шульженко, Тамары Миансаровой и Ларисы Мондрус.
Около 30 лет назад Люся пришла в дом к Алле Пугачевой, а вскоре после разрыва Примадонны с Филиппом Киркоровым перебралась в особняк к народному артисту страны. Между Дородновой и «королем» отечественной эстрады не возникало недопонимания и конфликтов, однако недавно было решено отправить 80-летнюю Людмилу на пенсию.

«Просто она уже в таком возрасте, что не имею права заставлять ее летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются. Я ей дал за выслугу лет выходное пособие — очень приличную сумму денег. Отблагодарил сполна! На ближайшие десять лет эти деньги обеспечат ей хорошую жизнь», — пояснил Киркоров в беседе с «Днями.ру».

Теперь Дороднова вернулась в свою однокомнатную квартиру в Марьине. Ее пенсия составила 20 тысяч рублей, поэтому материальная помощь певца пришлась очень кстати. С Филиппом Бедросовичем она больше не виделась.

«К сожалению, сейчас сложная ситуация с коронавирусом, и людям после 70 выходить на улицу нельзя. Поэтому мы не виделись больше. Думаю, у нее прекрасная жизнь», — высказался исполнитель хитов «Просто подари» и «Цвет настроения синий».

Искать замену Люсе артист пока не собирается. Бывший супруг Пугачевой пояснил, что мало кто способен вызвать у него доверие. Певец считает себя крайне избирательным и готов принять нового человека в свою команду только по старым связям или рекомендациям близких людей.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Лариса Мондрус , Клавдия Шульженко , Алла Пугачева , Москва
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