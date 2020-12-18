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«Мексиканская Кардашьян» умерла после увеличения ягодиц 

News.ru 1 час назад
«Мексиканская Кардашьян» умерла после увеличения ягодиц
Фото: twitter.com/joselyncanotv
«Мексиканская Кардашьян» Джоселин Кано скончалась после очередной глютеопластики — операции по увеличению ягодиц.
29-летняя модель в начале декабря улетела в Колумбию, где и прошло оперативное вмешательство, передаёт The Sun.
Издание не уточняет, что именно пошло не так и из-за чего девушка умерла.
На церемонии прощания из-за пандемии коронавируса смогли присутствовать лишь несколько десятков человек. Родственники Кано устроили трансляцию траурной церемонии в прямом эфире на YouTube.
Джоселин Кано родилась в семье мигрантов из Мексики. В школьные годы она начала сниматься для журналов, а затем решила стать микробиологом. Популярность пришла в 2015 году. К тому момент она уже успела сняться в клипе и стать героиней множества фотосессий. В 2018 году модель занялась дизайном купальников.
«Мексиканская Кардашьян» не видела ничего плохого в искусственном улучшении своих внешних качеств. Девушка старалась поддерживать в соблазнительной форме свою фигуру.
Ранее операция по подтяжке ягодиц обернулась для жительницы США борьбой за собственную жизнь. 35-летняя Дон Бамфус долгое время находилась в госпитале в отделении интенсивной терапии, так как во время вмешательства пластический хирург восемь раз проколол ей кишечник. Решившись на операцию, женщина специально полетела из Луисвилла (штат Кентукки) в Майами (штат Флорида). Своё тело она доверила популярному в Instagram доктору Гарри Интсифулу. В результате спустя два дня после подтяжки Бамфус была экстренно госпитализирована.
По словам матери пострадавшей, Бамфус более года изучала информацию и отзывы о клинике, в которой была проведена операция, и не нашла в её деятельности ничего подозрительного. Как оказалось, квалификация хирурга не соответствует той, которая была заявлена на его сайте. Доктор Интсифул приписал себе несуществующие титулы, информация о них уже удалена с портала. В частности, Интсифул называл себя «шефом пластической хирургии» госпиталя Корал-Гейблс. В медучреждении заявили, что такой позиции не существует, писал NEWS.ru.
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