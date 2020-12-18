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Москва

Вдовец Легкоступовой заявил права на ее имущество 

Мария Иванова 1 час назад
Вдовец Легкоступовой заявил права на ее имущество
Фото: ТАСС
Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил права на ее недвижимость, деньги и песни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката дочери певицы Сергея Жорина.
По его словам, Фирсов сообщил родственникам артистки, что уже подал документы нотариусу о вступлении в наследство. Он хочет получить не только деньги и имущество, но и авторские права на произведения Легкоступовой, утверждает адвокат.

«Объясняя это тем, что принял решение начать сольную карьеру и петь песни Валентины», — заявил Жорин.

Как писал «Рамблер», Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Дочь певицы Анетта Бриль рассказала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы.
За несколько дней до этого артистка и Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. У певицы обнаружили черепно-мозговую травму и множество синяков, она перенесла операцию.
Следователи выясняют, как именно Легкоступова получила травмы. Ее дочь наняла Жорина, чтобы найти ответы на «некоторые вопросы».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анетта Бриль , Юрий Фирсов
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