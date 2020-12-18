Марина Анисина осталась без работы во Франции

— Здесь, в Москве, я хожу по улицам без маски, — говорит Джигурда. — Меня и в суды пускают без них, поскольку я знаю законы. Например, 28-ю статью Конституции «Свобода вероисповедания». Я верю в ведических Богов, которые находятся внутри меня. И они мне категорически запрещают надевать маски. Я судье говорю: «Ваша честь, не нарушайте законы!» И судья вынуждена со мной соглашаться. Конституция дает мне право верить в Бога и в себя, а не в марлевую повязку, которая защищает от пыли или пыльцы.
— Марина не хочет быть оштрафована, потому что Франции другие законы, — продолжает Джигурда. — У них там все сложнее. Сейчас Марина не может работать. Все катки там закрыты. Она сидит дома.
— Местные власти компенсируют всем гражданам, оставшимся без работы, 75 процентов от их дохода, — уверяет Никита. — Поэтому в материальном плане у нее все нормально. Хотя во Франции, конечно, очень сложная обстановка. До 20 января все бары и рестораны закрыты: работают только на вынос. Увы, вот она — демократия.