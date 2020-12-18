Марина Анисина осталась без работы во Франции

— Здесь, в Москве, я хожу по улицам без маски, — говорит Джигурда. — Меня и в суды пускают без них, поскольку я знаю законы. Например, 28-ю статью Конституции «Свобода вероисповедания». Я верю в ведических Богов, которые находятся внутри меня. И они мне категорически запрещают надевать маски. Я судье говорю: «Ваша честь, не нарушайте законы!» И судья вынуждена со мной соглашаться. Конституция дает мне право верить в Бога и в себя, а не в марлевую повязку, которая защищает от пыли или пыльцы.