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«Переболел и бросил»: рыжий из «Иванушек» избавился от вредной привычки после COVID 

Киноафиша 1 час назад
Рыжий «Иванушка» избавился от вредной привычки после COVID
Фото: Киноафиша
Певец поделился в сети последними новостями.
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал своим подписчикам о том, что недавно переболел коронавирусной инфекцией. Мужчина сейчас чувствует себя хорошо и находится, судя по всему, на самоизоляции.
Музыкант, которому в этом году исполнилось 50 лет, сообщил, что нашел один важный плюс после перенесенного заболевания. Болезнь помогла ему избавиться от вредной привычки, во власти которой Андрей находился несколько лет. «Здрасьте! Давненько меня тут не было! Я, например, бессимптомно переболел Ковидом и бросил курить! Чего и вам желаю!» — поделился новостями Григорьев-Апполонов.
В своем микроблоге певец опубликовал летнюю фотографию, но сделал при этом вполне новогоднюю подпись. Он поинтересовался у фанатов, как они планируют встречать Новый год. Однако о своих планах промолчал.
Поклонники музыканта сразу стали поздравлять Григорьева-Апполонова с маленькой победой. «Андрей красавчик!», «Я слава Богу не болела, но тоже бросила курить», «Береги себя Андрей! Ну наконец-то!», «Какой ты молодец! Люблю и уважаю!» — с восхищением силой воли музыканта писали фанаты.
Это не первая победа над вредными привычками, которой поделился с подписчиками солист «Иванушек». В прошлом году он рассказал, что отказался от алкоголя.
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