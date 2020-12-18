Лолиту выгнали из троллейбуса

Певица Лолита Милявская опубликовала в Instagram видео скандала в троллейбусе. На записи видно, как певица затаскивает в троллейбус лавку, а кондуктор пытается ее остановить.

«Женщина, выходите из салона, вы вменяемая? Посмотрите мне в глаза, у вас все с головой нормально? Мы никуда не поедем», — кричала на Лолиту кондуктор.

Певица в ответ заявила, что пассажиры мерзнут, и потребовала от водителя закрыть двери. Кондуктор пригрозила, что вызовет полицию, «и на этом все кончится», после чего Лолита вышла из троллейбуса.

«Это моя территория», — сказала напоследок кондуктор.

Подписчики Лолиты решили, что это видео постановочное, но похвалили его за реалистичность.

Как писал «Рамблер», ранее на поведение Лолиты пожаловался музыкальный критик Сергей Соседов . Они столкнулись на шоу «Суперстар», где Лолита — ведущая, а Соседов — член жюри.

По словам критика, певица «набрасывалась и нападала» на него. На конфликты с Лолитой он пожаловался руководителям шоу, те прислушались и сделали певице замечание.

Сама Лолита критиковала Соседова за непонимание современных тенденций и сравнивала его со 180-летней бабкой.