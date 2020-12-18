Лолиту выгнали из троллейбуса

Певица Лолита Милявская опубликовала в Instagram видео скандала в троллейбусе. На записи видно, как певица затаскивает в троллейбус лавку, а кондуктор пытается ее остановить.
«Женщина, выходите из салона, вы вменяемая? Посмотрите мне в глаза, у вас все с головой нормально? Мы никуда не поедем», — кричала на Лолиту кондуктор.
Певица в ответ заявила, что пассажиры мерзнут, и потребовала от водителя закрыть двери. Кондуктор пригрозила, что вызовет полицию, «и на этом все кончится», после чего Лолита вышла из троллейбуса.
«Это моя территория», — сказала напоследок кондуктор.
Подписчики Лолиты решили, что это видео постановочное, но похвалили его за реалистичность.
Как писал «Рамблер», ранее на поведение Лолиты пожаловался музыкальный критик Сергей Соседов. Они столкнулись на шоу «Суперстар», где Лолита — ведущая, а Соседов — член жюри.
По словам критика, певица «набрасывалась и нападала» на него. На конфликты с Лолитой он пожаловался руководителям шоу, те прислушались и сделали певице замечание.
Сама Лолита критиковала Соседова за непонимание современных тенденций и сравнивала его со 180-летней бабкой.