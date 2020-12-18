Гагарина рассказала о «почти взрослом» сыне

«Мне, если честно, всего хватает в жизни. Это если говорить о материальных вещах. Не хватает того, чтобы люди были честны с собой. Поменьше врали. Не плели интриги. Были какие они есть, не подстраивались ни под кого. Тогда мир был бы намного прозрачнее, понятнее. Может быть от этого мир бы стал менее интересен, но я так, честно сказать, не думаю. Я подустала от вранья, но справляемся».