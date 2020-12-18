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Москва

Дебошир сорвал новогоднюю съемку Леонтьева 

Vse42.ru 41 минуту назад
Дебошир сорвал новогоднюю съемку Леонтьева
Фото: РИА Новости
Выступление Валерия Леонтьева оказалось под угрозой из-за забравшегося на сцену зрителя.
Валерий Леонтьев попал в скандал во время выступления на сцене "Известия Холл". Артист представлял на новогоднем концерте три номера, два из них были премьерами, а один "бессмертным" хитом 90-х — "Казанова". Последний должен был быть записан на видео.
Однако запись сорвалась еще на первом куплете. Дело в том, что на сцену забрался из зрительского зала мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии. Дебошир танцевал, подпевал, а затем и вовсе сел на шпагат. Жена пыталась стащить веселого супруга со сцены, но не удалось.
При этом сам Валерий Леонтьев ничуть не растерялся и не вышел из образа: он продолжил выступление, подыгрывая "безумным" танцам дебошира. В финале номера на сцену выбежал охранник певца и вывел нетрезвого мужчину.
Из-за случившегося номер пришлось снимать заново. На этот раз режиссер потребовал убрать от сцены зрителей. Об этом пишут "Дни.ру".
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Анастасия Волочкова заявила о предательстве дочери.
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Комментарии 5
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Валерий Леонтьев
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