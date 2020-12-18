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Москва

«Ее подкупили»: Анастасия Волочкова рассказала о предательстве дочери 

Экспресс газета и ещё 6 2 часа назад
Волочкова рассказала о предательстве дочери
Фото: Лариса Кудрявцева
Балерина осталась одна после отъезда единственной наследницы
Анастасия Волочкова дала интервью в рамках шоу «Алена, блин!». Скандально известная балерина стала новым героем популярной передачи, в которой откровенно рассказала о личной жизни. В частности, она объяснила, почему живет раздельно с единственным ребенком — дочкой Ариадной.
Напомним, что Ариша появилась на свет, когда Анастасия Волочкова сыграла пышную свадьбу с бизнесменом Игорем Вдовиным. Вскоре влюбленные расстались, а затем выяснилось, что они так официально и не оформили отношения. А свадьба была лишь грандиозным праздником, который закатила балерина на потеху себе и всем.
После расставания с Вдовиным Волочкова оставила ребенка себе. Ариадна жила с матерью, училась, а в свободное время играла на рояле, который ей подарил крестный отец Николай Басков, пела, танцевала, занималась конным спортом.
Однако не так давно Ариадна съехала от матери и стала жить с отцом. Анастасия Волочкова призналась, что негативно относится к этому решению дочери-подростка:

«У нее сейчас жизнь аккумулирована в центре, ей удобно так жить. Подкупить деньгами детей в этом возрасте очень просто, сказать: «Хочешь лошадку? Будет тебе лошадка». Я почему говорю про предательство. Когда отец говорит дочери моей: «Я тебе дам все, но мама ни копейки не получит», и человек соглашается на такие условия, мне, честно говоря, немножко больно, я не скрою».

При этом Анастасия Волочкова заявила, что не осуждает дочь за такое решение. Для балерины главное, чтобы Ариадна была счастлива. Она сказала:

«Я не знаю, чего ей могло не хватать. Значит, ее подкупили таким образом, нарисовали такую картинку, которая ей понравилась».

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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Игорь Вдовин , Николай Басков , Анастасия Волочкова , Москва
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