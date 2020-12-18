Волочкова рассказала о предательстве дочери

Балерина осталась одна после отъезда единственной наследницы

Анастасия Волочкова дала интервью в рамках шоу «Алена, блин!». Скандально известная балерина стала новым героем популярной передачи, в которой откровенно рассказала о личной жизни. В частности, она объяснила, почему живет раздельно с единственным ребенком — дочкой Ариадной.

Напомним, что Ариша появилась на свет, когда Анастасия Волочкова сыграла пышную свадьбу с бизнесменом Игорем Вдовиным . Вскоре влюбленные расстались, а затем выяснилось, что они так официально и не оформили отношения. А свадьба была лишь грандиозным праздником, который закатила балерина на потеху себе и всем.

После расставания с Вдовиным Волочкова оставила ребенка себе. Ариадна жила с матерью, училась, а в свободное время играла на рояле, который ей подарил крестный отец Николай Басков , пела, танцевала, занималась конным спортом.

Однако не так давно Ариадна съехала от матери и стала жить с отцом. Анастасия Волочкова призналась, что негативно относится к этому решению дочери-подростка:

«У нее сейчас жизнь аккумулирована в центре, ей удобно так жить. Подкупить деньгами детей в этом возрасте очень просто, сказать: «Хочешь лошадку? Будет тебе лошадка». Я почему говорю про предательство. Когда отец говорит дочери моей: «Я тебе дам все, но мама ни копейки не получит», и человек соглашается на такие условия, мне, честно говоря, немножко больно, я не скрою».

При этом Анастасия Волочкова заявила, что не осуждает дочь за такое решение. Для балерины главное, чтобы Ариадна была счастлива. Она сказала: