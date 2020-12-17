Сергей Шнуров объяснил свой вопрос Владимиру Путину 

Отношения между США и Россией напряжённые, острые и волнуют всех. Я пытался в коротких фразах уместить очень много смыслов. На мой взгляд, у меня получилось, — отметил Шнуров в эфире телеканала RTVi.

Музыкант также добавил, что придумал вопрос сам. Он считает, что политик уделил внимание «той части вопроса, которая ему понравилась».

В ходе пресс-конференции Шнуров спросил Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Артист также поинтересовался, как обычный человек может описывать жизнь в России без употребления ненормативной лексики.

Владимир Путин отметил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы США. Он также назвал данный вопрос «провокацией». Глава государства также «поблагодарил» Шнурова за то, что тот не стал ругаться матом на мероприятии.