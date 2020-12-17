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Хилькевич выбила Седоковой зуб 

Павел Тиунов 35 минут назад
Седокова рассказала, как Хилькевич выбила ей зуб
Фото: РИА Новости
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала, как актриса Анна Хилькевич выбила ей зуб. По словам артистки, подруга сделала это непреднамеренно, сообщает издание «Дни.ру».
Казус произошел на одном из дней рождения Седоковой, которая по традиции закатила шумную вечеринку. Хилькевич на празднике чуть перебрала и решила выразить самые теплые чувства имениннице. Вооружившись увесистым бокалом, она ринулась навстречу певице с распростертыми объятиями. Однако ситуация быстро вышла из-под контроля.

«Аня подходит ко мне со словами: "Я тебя так люблю" и прямо на дне рождения, посреди праздника выбивает зуб», — цитирует издание воспоминания Седоковой.

Экс-солистка «ВИА Гры» добавила, что Хилькевич долго извинялась, а позже даже опубликовала пост в Instagram, в котором в очередной раз попросила прощения.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Седокова в эфире YouTube-шоу Василия Конова попросила прощения у Валерия Меладзе за «фривольное поведение» на съемках его клипа. Речь идет о съёмках видео на заре карьеры певицы. В одном из интервью Меладзе заявил, что решение снять в клипе начинающую певицу было исключительно прагматическим: таким образом планировалось заявить о ней публике перед появлением в составе «ВИА Гры». Журналисты выяснили, что Меладзе остался не очень доволен результатом совместной работы, поскольку в клипе было «несколько фривольных кадров», за которые не так давно саркастически извинилась Седокова.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Анна Седокова , Анна Хилькевич
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