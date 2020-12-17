Седокова рассказала, как Хилькевич выбила ей зуб

Казус произошел на одном из дней рождения Седоковой, которая по традиции закатила шумную вечеринку. Хилькевич на празднике чуть перебрала и решила выразить самые теплые чувства имениннице. Вооружившись увесистым бокалом, она ринулась навстречу певице с распростертыми объятиями. Однако ситуация быстро вышла из-под контроля.

«Аня подходит ко мне со словами: "Я тебя так люблю" и прямо на дне рождения, посреди праздника выбивает зуб», — цитирует издание воспоминания Седоковой.

Экс-солистка «ВИА Гры» добавила, что Хилькевич долго извинялась, а позже даже опубликовала пост в Instagram, в котором в очередной раз попросила прощения.