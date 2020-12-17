В Сети пожалели отдыхавшую на полу лифта Бабкину

Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена сидящей на полу в лифте. Подписчики посоветовали артистке завязать с творческой деятельностью и отправиться на покой.

Фото было появилось в соцсети 17 декабря. На нем Бабкина, одетая в черные брюки, красную блузу и блестящие лакированные туфли, сидит на полу в лифте. При этом певица подпирает голову рукой и внимательно смотрит в объектив. Рядом с ней на полу лежит кошелек.

«К концу насыщенного рабочего дня в лифте едешь не стоя, а сидя!» -написала Бабкина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Пользователи не прошли мимо оригинальной фотографии. Многие обратили внимание, что артистке пора подумать об уходе на пенсию с большой сцены.

«Возраст (Бабкиной 70 лет — прим. ред.) даёт о себе знать!» — заявила пользовательница под ником larisabalet58.

«А как же вставать?» — засомневалась в физических способностях певицы fara_marina.

«Бабушка Надя устала, не удивительно», — констатировала

raikam_2803.

«Хорошо, если лифт чистый…», — задумалась о бытовых вещах

kokina63.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram архивный снимок, на котором она изображена еще до того, как легла на операционный стол под нож пластического хирурга. Журналисты отметили, что на фото Бабкина предстала, такой, какой сегодня её почти никто не помнит. Тогда певица еще не делала пластические операции, поэтому выглядит естественно. Натуральную внешность солистки ансамбля «Русская песня» отметили и некоторые ее подписчики, подчеркнув, что «сейчас уже все совсем не так».