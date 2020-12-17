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Сын Прокоповича претендует на наследство Гафта 

Артём Кульша 25 минут назад
Сын Прокоповича претендует на наследство Гафта
Фото: РИА Новости
Сын актера Николая Прокоповича Константин может претендовать на половину дачи актера Валентина Гафта. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
Гафт, как сообщал «Рамблер», был женат трижды — на модели Елене Изергиной, балерине Инне Елисеевой и актрисе Ольге Остроумовой. В 1973 году Елисеева родила ему дочь Ольгу. В 2002-м Ольга покончила жизнь самоубийством. В 1971-м у Гафта родился внебрачный сын Вадим Никитин. 12 декабря 2020-го актер скончался в результате инсульта.
Скончался советский и российский актер Валентин Гафт
Некоторое время назад средства массовой информации сообщили, что незадолго до смерти мужа Остроумова оформила все имущество, приобретенное за годы брака с Гафтом, на себя — участок в Звенигородском и Пионерском лесничествах, участок в селе Жаворонки Одинцовского района Московской области и половину дома на последнем участке.
Вчера «Федеральное агентство новостей» сообщило, что это нет так — имущество изначально записывалось на Остроумову. Также издание сообщило, что вторая половина дома Гафта и его вдовы принадлежала Прокоповичу и его жене Инге, которая скончалась в начале декабря. 54-летний сын Прокоповичей может претендовать на нее.

«Неизвестно, насколько он настроен серьезно. Слишком мало прошло времени с момента смерти матери, да и отношения там были натянутые», — рассказал ФАН близкий к семье Прокоповичей собеседник.

В последние годы вдова Прокоповича и их сын неоднократно становились героями ток-шоу. В ходе них Инга Прокопович обвиняла Константина в стремлении завладеть ее имуществом.
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Шоу-бизнес , Валентин Гафт , Николай Прокопович , Вадим Никитин , Ольга Остроумова , РИА ФАН
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