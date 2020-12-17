Сын Прокоповича претендует на наследство Гафта 

Сын актера Николая Прокоповича Константин может претендовать на половину дачи актера Валентина Гафта. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей»

Гафт, как сообщал «Рамблер», был женат трижды — на модели Елене Изергиной, балерине Инне Елисеевой и актрисе Ольге Остроумовой. В 1973 году Елисеева родила ему дочь Ольгу. В 2002-м Ольга покончила жизнь самоубийством. В 1971-м у Гафта родился внебрачный сын Вадим Никитин. 12 декабря 2020-го актер скончался в результате инсульта.

Некоторое время назад средства массовой информации сообщили, что незадолго до смерти мужа Остроумова оформила все имущество, приобретенное за годы брака с Гафтом, на себя — участок в Звенигородском и Пионерском лесничествах, участок в селе Жаворонки Одинцовского района Московской области и половину дома на последнем участке.

Вчера «Федеральное агентство новостей» сообщило, что это нет так — имущество изначально записывалось на Остроумову. Также издание сообщило, что вторая половина дома Гафта и его вдовы принадлежала Прокоповичу и его жене Инге, которая скончалась в начале декабря. 54-летний сын Прокоповичей может претендовать на нее.

«Неизвестно, насколько он настроен серьезно. Слишком мало прошло времени с момента смерти матери, да и отношения там были натянутые», — рассказал ФАН близкий к семье Прокоповичей собеседник.

В последние годы вдова Прокоповича и их сын неоднократно становились героями ток-шоу. В ходе них Инга Прокопович обвиняла Константина в стремлении завладеть ее имуществом.