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Ургант высмеял Шаляпина за обогащение на старушках 

Павел Тиунов 7 минут назад
Ургант высмеял Шаляпина за обогащение на старушках
Фото: РИА Новости
Телеведущий Иван Ургант подколол певца Прохора Шаляпина за его «любовь» к пенсионеркам. В эфире «Вечернего Урганта» прозвучала шутка, отсылающая к стремлению Шаляпина нажиться на пожилых возлюбленных.
В недавнем выпуске своего шоу Ургант в традиционной для себя юмористической манере прокомментировал появление нового граффити от известного уличного художника Бэнкси. На стене обычного двухэтажного дома в английском городе Бристоль он нарисовал чихающую старушку. Телеведущий подчеркнул, что художество Бэнкси было оценено в суму порядка 5 миллионов фунтов стерлингов.

«Стоил дом 340 тысяч фунтов теперь стоит 5 миллионов. До этого на чихающих бабушках зарабатывал только Прохор Шаляпин», — подчеркнул Ургант.

Его соведущий Дмитрий Хрусталев подхватил тему и предположил, что курс рубля можно поднять, попросив Бэнкси нарисовать что-нибудь на национальной валюте. В ответ Ургант заявил, что уличный художник, лица которого до сих пор никто не видел, уже бывал в Москве.

«Ты думаешь, кто внутри Садового кольца парковочные места расчерчивал. Почему она (парковка) такая дорогая? Это Бэнкси», — пошутил телеведущий.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Прохор Шаляпин заявил, что после ухода из программы «Поле чудес» Леонида Якубовича, он может стать ведущим легендарного шоу. Он выразил уверенность, что у него все получится, так как передачу смотрят пенсионеры.
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Шоу-бизнес , Леонид Якубович , Иван Ургант , Дмитрий Хрусталев , Прохор Шаляпин
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