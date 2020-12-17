Ургант высмеял Шаляпина за обогащение на старушках 

В недавнем выпуске своего шоу Ургант в традиционной для себя юмористической манере прокомментировал появление нового граффити от известного уличного художника Бэнкси. На стене обычного двухэтажного дома в английском городе Бристоль он нарисовал чихающую старушку. Телеведущий подчеркнул, что художество Бэнкси было оценено в суму порядка 5 миллионов фунтов стерлингов.

«Стоил дом 340 тысяч фунтов теперь стоит 5 миллионов. До этого на чихающих бабушках зарабатывал только Прохор Шаляпин», — подчеркнул Ургант.

Его соведущий Дмитрий Хрусталев подхватил тему и предположил, что курс рубля можно поднять, попросив Бэнкси нарисовать что-нибудь на национальной валюте. В ответ Ургант заявил, что уличный художник, лица которого до сих пор никто не видел, уже бывал в Москве.

«Ты думаешь, кто внутри Садового кольца парковочные места расчерчивал. Почему она (парковка) такая дорогая? Это Бэнкси», — пошутил телеведущий.