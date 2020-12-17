Лолита рассказала, почему ее могила будет самой посещаемой

Могила певицы Лолиты Милявской станет самой посещаемой, если кто-то принесет туда ее фотографию в комбинезоне. Об этом она сама заявила «Собеседнику»

«Этот странный год мы запомним надолго», — констатировала артистка.

Она назвала 2020-й психически тяжелым годом для всех и сообщила, что лично она очень устала, а следование установке не распускать нюни, не впадать в депрессию и не злиться придало ее мозгу дополнительную усталость. Милявская рассказала, что мечтает отдохнуть после Нового года, а в саму новогоднюю ночь даст концерт в Дубае, потому что в России корпоративы «полетели».

«Дай бог, чтобы тамошние власти не ввели никаких ограничений и людей на карантин не посадили!» — пожелала она.

Певица сообщила, что после концерта останется в Дубае на отдых. Также она рассказала, что любит себя любой — и худой, как сейчас, и толстой, как еще в прошлом году. Милявская заверила, что ее нисколько не смущала собственная полнота и не беспокоило чье бы то ни было мнение об этом. Также она сообщила, что ставший основой для множества мемов комбинезон, в котором она появилась на фестивале «Жара», ее любимый.