Рэпер Тимати протаранил чужую яхту в Дубае сообщает телеграм-канал Baza.

По информации канала, Тимати взял напрокат водный мотоцикл в виде акулы и, не рассчитав скорость и направление, врезался в яхту. В результате в корпусе яхты образовалась большая пробоина. На видео, снятом с пострадавшей яхты, видна сквозная дыра в корпусе и Тимати, дрейфующий неподалеку на «акуле».

Baza отмечает, что пресс-служба артиста опровергает его участие в инциденте и заявляет, что видео смонтировано.

Комментариев от самого Тимати не поступало. Также неизвестно, как была урегулирована проблема с пробоиной.