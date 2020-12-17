Рэпер Тимати протаранил чужую яхту в Дубае 

По информации канала, Тимати взял напрокат водный мотоцикл в виде акулы и, не рассчитав скорость и направление, врезался в яхту. В результате в корпусе яхты образовалась большая пробоина. На видео, снятом с пострадавшей яхты, видна сквозная дыра в корпусе и Тимати, дрейфующий неподалеку на «акуле».
Baza отмечает, что пресс-служба артиста опровергает его участие в инциденте и заявляет, что видео смонтировано.
Комментариев от самого Тимати не поступало. Также неизвестно, как была урегулирована проблема с пробоиной.
Как писал «Рамблер», в конце июля Тимати (Тимур Юнусов) объявил об уходе из основанного им лейбла Black Star. Он заявил, что это решение было принято его партнерами, в частности, генеральным директором и соучредителем компании Павлом Курьяновым (Пашу). Тимати заявил, что компания Blaсk Star «перевернула музыкальный рынок в стране», однако к настоящему моменту «потеряла камерный шарм, которым отличилась в начале, и сфокусировалась на обороте, статистике и прочей бюрократии».