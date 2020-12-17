Пригожин ответил на слухи о потере Валерией 8 млн из-за несостоявшегося выступления 

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения СМИ о том, что его супруга певица Валерия потеряла 8 млн рублей из-за несостоявшегося выступления на частной новогодней вечеринке.

Пригожин назвал такие сообщения «передергиванием» и напомнил, что «потерять» и «не заработать» — это разные вещи.

«Потерять можно честь, совесть, достоинство, а деньги невозможно потерять. Их можно не заработать. Мы — законопослушные граждане. Есть решение: новогодние вечеринки отменены», — сказал Пригожин «Пятому каналу».

По словам Пригожина, ни у него, ни у Валерии нет антител к коронавирусу, и они боятся заболеть. Пригожин напомнил, что здоровье не купишь ни за какие деньги, поэтому сейчас они предпочитают проявить бдительность, а не гнаться за прибылью.

Продюсер не видит ничего страшного в том, что его семье пришлось вернуть предоплату за выступление в размере 8 млн рублей.

«Вполне возможно, у нас будут другие мероприятия на эту дату в другом месте. Там, где это будет возможно и безопасно», — предположил Иосиф Пригожин.