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Москва

Пригожин ответил на слухи о потере Валерией 8 млн из-за несостоявшегося выступления 

Вероника Полынина 1 час назад
Пригожин ответил на слухи о потере Валерией 8 млн из-за несостоявшегося выступления
Фото: РИА Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения СМИ о том, что его супруга певица Валерия потеряла 8 млн рублей из-за несостоявшегося выступления на частной новогодней вечеринке.
Пригожин назвал такие сообщения «передергиванием» и напомнил, что «потерять» и «не заработать» — это разные вещи.

«Потерять можно честь, совесть, достоинство, а деньги невозможно потерять. Их можно не заработать. Мы — законопослушные граждане. Есть решение: новогодние вечеринки отменены», — сказал Пригожин «Пятому каналу».

По словам Пригожина, ни у него, ни у Валерии нет антител к коронавирусу, и они боятся заболеть. Пригожин напомнил, что здоровье не купишь ни за какие деньги, поэтому сейчас они предпочитают проявить бдительность, а не гнаться за прибылью.
Продюсер не видит ничего страшного в том, что его семье пришлось вернуть предоплату за выступление в размере 8 млн рублей.

«Вполне возможно, у нас будут другие мероприятия на эту дату в другом месте. Там, где это будет возможно и безопасно», — предположил Иосиф Пригожин.

Ранее, как писал «Рамблер», Пригожин пригрозил «треснуть по башке» Сергея Шнурова за то, что тот назвал Валерию «Лерой-фанерой».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия
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