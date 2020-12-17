Вера Брежнева показала свое фото с Леонидом Брежневым 

В Инстаграме Веры появился снимок, на котором она лежит в купальнике возле Леонида Ильича. Фотография удачно засвечена, выглядит как настоящая. Брежневой понравилась работа, она оценила чувство юмора автора. На снимке певица устроилась на шезлонге, а рядом в вольготной позе стоит сам генсек. Пара якобы находится на яхте среди океана. На Брежневой открытый купальник, на Брежневе костюм и галстук.

Вера утверждает, что мастерам фотошопа удалось изрядно потрудиться. Артистка опубликовала снимок в своем микроблоге и заявила, что ей его не прислал только ленивый. Кстати, настоящая фамилия Веры — Галушка.