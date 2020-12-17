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Вера Брежнева показала свое фото с Леонидом Брежневым 

Вести Подмосковья и ещё 6 23 часа назад
Вера Брежнева показала свое фото с Леонидом Брежневым
Фото: РИА Новости
Вера Брежнева — псевдоним. Вера взяла его для того, чтобы ее сценическое имя было громким. Тем не менее, артистке приписывают родство с Генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым.
В Инстаграме Веры появился снимок, на котором она лежит в купальнике возле Леонида Ильича. Фотография удачно засвечена, выглядит как настоящая. Брежневой понравилась работа, она оценила чувство юмора автора. На снимке певица устроилась на шезлонге, а рядом в вольготной позе стоит сам генсек. Пара якобы находится на яхте среди океана. На Брежневой открытый купальник, на Брежневе костюм и галстук.
Вера утверждает, что мастерам фотошопа удалось изрядно потрудиться. Артистка опубликовала снимок в своем микроблоге и заявила, что ей его не прислал только ленивый. Кстати, настоящая фамилия Веры — Галушка.
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Шоу-бизнес , Леонид Брежнев , Вера Брежнева , КПСС
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