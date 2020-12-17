Собчак высмеяла жену Петросяна за неумение шутить 

Как отмечается, Брухунова показала своим подписчикам снимок, на котором она предстала в вязаной косынке и очках. На второй половине фото изображена бронзовая черепаха Тортилла. Супруга Петросяна указала на сходство и отметила, что оно для нее совсем не обидно.

Собчак данная шутка показалась несмешной. Она не смогла пройти мимо, не сделав замечания молодой супруге сатирика. По мнению телеведущей, 75-летний муж оказал на Брухунову большое влияние. «Когда уровень юмора „Кривого зеркала“ передался половым путем», — написала Собчак в комментарии. Брухунова пока на этот выпад никак не отреагировала.