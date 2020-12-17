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Собчак высмеяла жену Петросяна за неумение шутить 

Мир24 32 минуты назад
Собчак высмеяла жену Петросяна за неумение шутить
Фото: МТРК «МИР» / Игорь Медведев
Телеведущая Ксения Собчак оскорбила молодую жену юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову после того, как женщина разместила фотографию с черепахой Ториллой в своем Instagram-аккаунте.
Как отмечается, Брухунова показала своим подписчикам снимок, на котором она предстала в вязаной косынке и очках. На второй половине фото изображена бронзовая черепаха Тортилла. Супруга Петросяна указала на сходство и отметила, что оно для нее совсем не обидно.
Собчак данная шутка показалась несмешной. Она не смогла пройти мимо, не сделав замечания молодой супруге сатирика. По мнению телеведущей, 75-летний муж оказал на Брухунову большое влияние. «Когда уровень юмора „Кривого зеркала“ передался половым путем», — написала Собчак в комментарии. Брухунова пока на этот выпад никак не отреагировала.
Ранее сообщалось, что народный артист России Евгений Петросян вышел в свет с новой молодой помощницей. Девушку зовут Анастасия.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Ксения Собчак , Евгений Петросян
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