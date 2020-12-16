Виторган показал вернувшегося из армии сына 

Актер Максим Виторган поделился радостным событием: его сын, 20-летний Даниил, вернулся из армии.
Виторган опубликовал фотографии демобилизовавшегося сына в сторис Instagram, добавив спецэффектов в виде салюта и приветственных надписей по-английски: «Армия всё» и «Добро пожаловать обратно домой».
скриншот
Кадры с вернувшимся из армии Даниилом разместили также его сестра Полина и мама Виктория Верберг.
В каких войсках Даниил проходил военную службу, его родственники не сообщили. Предположительно, это были Военно-воздушные силы.
Даниил — сын Максима Виторгана от первой супруги, актрисы Виктории Верберг. В браке также родилась дочь Полина, ей сейчас 24 года. Второй женой Виторгана стала маркетолог по имени Наталья. В третий раз Максим Виторган женился на телеведущей Ксении Собчак. Сейчас Виторгана связывают романтические отношения с актрисой Нино Нинидзе.