Виторган показал вернувшегося из армии сына 

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Актер Максим Виторган поделился радостным событием: его сын, 20-летний Даниил, вернулся из армии.

Виторган опубликовал фотографии демобилизовавшегося сына в сторис Instagram, добавив спецэффектов в виде салюта и приветственных надписей по-английски: «Армия всё» и «Добро пожаловать обратно домой».

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Кадры с вернувшимся из армии Даниилом разместили также его сестра Полина и мама Виктория Верберг

В каких войсках Даниил проходил военную службу, его родственники не сообщили. Предположительно, это были Военно-воздушные силы.