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Москва

Виторган показал вернувшегося из армии сына 

Вероника Полынина 28 минут назад
Виторган показал вернувшегося из армии сына
Фото: Instagram
Актер Максим Виторган поделился радостным событием: его сын, 20-летний Даниил, вернулся из армии.
Виторган опубликовал фотографии демобилизовавшегося сына в сторис Instagram, добавив спецэффектов в виде салюта и приветственных надписей по-английски: «Армия всё» и «Добро пожаловать обратно домой».
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Кадры с вернувшимся из армии Даниилом разместили также его сестра Полина и мама Виктория Верберг.
В каких войсках Даниил проходил военную службу, его родственники не сообщили. Предположительно, это были Военно-воздушные силы.
Даниил — сын Максима Виторгана от первой супруги, актрисы Виктории Верберг. В браке также родилась дочь Полина, ей сейчас 24 года. Второй женой Виторгана стала маркетолог по имени Наталья. В третий раз Максим Виторган женился на телеведущей Ксении Собчак. Сейчас Виторгана связывают романтические отношения с актрисой Нино Нинидзе.
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