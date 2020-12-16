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Москва

Как Ротару выглядит без фотошопа 

Артём Кульша 41 минуту назад
Как Ротару выглядит без фотошопа
Фото: РИА Новости
Пластические хирурги подкорректировали певице Софии Ротару глаза и овал лица и сделали ей подтяжку кожи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
5 декабря, как сообщал «Рамблер», на «ВТБ-Арене» в Москве состоялись съемки «Песни года». В ходе концерта состоялись выступления Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Валерия Леонтьева, Димы Билана, Владимира Преснякова, Валерия Меладзе, Льва Лещенко, Олега Газманова, Леонида Агутина, Григория Лепса, Лолиты Милявской и других. 73-летняя Ротару также выступила на концерте.

«Коллеги ахнули, насколько молодо выглядит София Михайловна. Молодая, красивая, стройная. Понятно, что без косметологов и хирургов тут не обошлось, но все вмешательства сделаны ювелирно: лицо живое, глаза горят», — сообщает «Комсомольская правда».

Косметолог Марта Орлова высказала мнение, что певица неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. По ее мнению, те подкорректировали ей глаза и овал лица и сделали подтяжку кожи. Она похвалила врачей за работу, сделанную аккуратно и незаметно.
Недавно сама Ротару заявила, что ее внешность — следствие родительских генов, здорового образа жизни и позитивного отношения к миру. Она рассказала, что ходит в сауну, делает массаж, рыбачит и вообще прилагает максимум усилий, чтобы сохранить внешность, потому что та — часть ее работы.
В феврале средства массовой информации сообщили, что Ротару выглядит гораздо моложе своих лет, так как, возможно, носит маску из силиконовых пластин. Концертный директор певицы Сергей Лавров опроверг эту информацию, назвал ее сплетнями, враньем и бредом.
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Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Леонид Агутин , Валерий Меладзе , Владимир Пресняков , Лолита Милявская , Лев Лещенко , Николай Басков , Дима Билан , Сергей Лавров , Валерий Леонтьев , София Ротару , Олег Газманов , Комсомольская правда
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