Как Ротару выглядит без фотошопа 

Пластические хирурги подкорректировали певице Софии Ротару глаза и овал лица и сделали ей подтяжку кожи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Коллеги ахнули, насколько молодо выглядит София Михайловна. Молодая, красивая, стройная. Понятно, что без косметологов и хирургов тут не обошлось, но все вмешательства сделаны ювелирно: лицо живое, глаза горят», — сообщает «Комсомольская правда».

Косметолог Марта Орлова высказала мнение, что певица неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. По ее мнению, те подкорректировали ей глаза и овал лица и сделали подтяжку кожи. Она похвалила врачей за работу, сделанную аккуратно и незаметно.

Недавно сама Ротару заявила, что ее внешность — следствие родительских генов, здорового образа жизни и позитивного отношения к миру. Она рассказала, что ходит в сауну, делает массаж, рыбачит и вообще прилагает максимум усилий, чтобы сохранить внешность, потому что та — часть ее работы.