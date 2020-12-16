Градский нашел мистику в смерти Сапунова 

Певец Александр Градский прокомментировал уход из жизни музыканта группы «Воскресение» Андрея Сапунова. Он отметил, что кончина гитариста вошла в «грустную линейку» смертей знаменитых людей, сообщает «Московский комсомолец».
Градский подчеркнул, что смерть людей «из самых разных культурных слоев» зачастую происходит одна за одной. За короткий период один за другим ушли Галина Волчек, Михаил Жванецкий, Роман Виктюк, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Андрей Сапунов. Певец отметил, что до сих пор не может поверить в такое обилие смертей.
«Понятно, что люди умирают, но почему они умирают один за другим?!» — выразил недоумение Градский.
Говоря о смерти Сапунова, он упомянул о мистическом совпадении. В день, когда ему сообщили о кончине гитариста, он по странному стечению обстоятельств изучал возраст, в котором ушли из жизни русские философы. Оказалось, что Ильин, Бердяев, Булгаков прожили 55-65 лет.
«И тут мне звонят: Сапунов умер. Ему 64. Какая-то грустная линейка получается…», — заявил Градский.
В прошлом году, как сообщал «Рамблер», шоумен Гоген Солнцев предположил, что смерти актёров популярного сериала «Моя прекрасная няня» связаны между собой. По его словам, возможно в трагедиях замешано некое проклятие. Он упомянул, что сначала из жизни ушла Любовь Полищук, затем Александра Назарова. Осенью 2019 года появились слухи, что исполнительница главной роли Анастасия Заворотнюк заболела раком.