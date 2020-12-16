Градский нашел мистику в смерти Сапунова 

«Понятно, что люди умирают, но почему они умирают один за другим?!» — выразил недоумение Градский.

Говоря о смерти Сапунова, он упомянул о мистическом совпадении. В день, когда ему сообщили о кончине гитариста, он по странному стечению обстоятельств изучал возраст, в котором ушли из жизни русские философы. Оказалось, что Ильин, Бердяев, Булгаков прожили 55-65 лет.

«И тут мне звонят: Сапунов умер. Ему 64. Какая-то грустная линейка получается…», — заявил Градский.