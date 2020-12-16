Ещё
Далее:
Читайте также:
Все, что успел снять Ким Ки Дук
Все, что успел снять Ким Ки Дук Cмотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Градский нашел мистику в смерти Сапунова 

Павел Тиунов 43 минуты назад
Градский нашел мистику в смерти Сапунова
Фото: РИА Новости
Певец Александр Градский прокомментировал уход из жизни музыканта группы «Воскресение» Андрея Сапунова. Он отметил, что кончина гитариста вошла в «грустную линейку» смертей знаменитых людей, сообщает «Московский комсомолец».
Градский подчеркнул, что смерть людей «из самых разных культурных слоев» зачастую происходит одна за одной. За короткий период один за другим ушли Галина Волчек, Михаил Жванецкий, Роман Виктюк, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Андрей Сапунов. Певец отметил, что до сих пор не может поверить в такое обилие смертей.

«Понятно, что люди умирают, но почему они умирают один за другим?!» — выразил недоумение Градский.

Говоря о смерти Сапунова, он упомянул о мистическом совпадении. В день, когда ему сообщили о кончине гитариста, он по странному стечению обстоятельств изучал возраст, в котором ушли из жизни русские философы. Оказалось, что Ильин, Бердяев, Булгаков прожили 55-65 лет.

«И тут мне звонят: Сапунов умер. Ему 64. Какая-то грустная линейка получается…», — заявил Градский.

В прошлом году, как сообщал «Рамблер», шоумен Гоген Солнцев предположил, что смерти актёров популярного сериала «Моя прекрасная няня» связаны между собой. По его словам, возможно в трагедиях замешано некое проклятие. Он упомянул, что сначала из жизни ушла Любовь Полищук, затем Александра Назарова. Осенью 2019 года появились слухи, что исполнительница главной роли Анастасия Заворотнюк заболела раком.
Видео дня. На что потратил МРОТ вернувшийся с Мальдив Басков
Комментарии
Шоу-бизнес , Валентин Гафт , Андрей Сапунов , Анастасия Заворотнюк , Михаил Жванецкий , Александр Градский , Любовь Полищук , Галина Волчек , Армен Джигарханян , Роман Виктюк , Гоген Солнцев , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео падения столбов на мосту в Киеве
00:26
Опубликовано видео падения столбов на мосту в Киеве
Происшествия
Опубликовано видео первого полета нового ИЛ-114-300
00:13
Опубликовано видео первого полета нового ИЛ-114-300
Технологии
Инопланетяне в столичном метро попали на видео
00:34
Инопланетяне в столичном метро попали на видео
Новости Москвы
Опубликовано видео выхода россиян в открытый космос 18 ноября
03:20
Опубликовано видео выхода россиян в открытый космос 18 ноября
Наука и техника
Появилось видео с места убийства курьера Delivery Club в Москве
00:18
Появилось видео с места убийства курьера Delivery Club в Москве
Происшествия
Мощный взрыв грузовика на трассе сняли на видео
00:48
Мощный взрыв грузовика на трассе сняли на видео
Происшествия
Женщина прыгнула в морскую пену ради спасения пива и попала на видео
01:51
Женщина прыгнула в морскую пену ради спасения пива и попала на видео
В мире
Зеленский сыграл в пинг-понг перед американцами и попал на видео
00:15
Зеленский сыграл в пинг-понг перед американцами и попал на видео
Политика
Опубликовано видео с места пожара 150-летнего храма
00:58
Опубликовано видео с места пожара 150-летнего храма
Пожары
Коммунальщики перепели хит Моргенштерна и попали на видео
01:18
Коммунальщики перепели хит Моргенштерна и попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение